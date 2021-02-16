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Раскрыта причина вымирания мегафауны Северной Америки

Наука

Немецкие учёные Института химической экологии Макса Планка в Йене раскрыли причину вымирания мамонтов и других представителей мегафауны — ленивцев, мастодонтов, бобров, обитавших на территории Северной Америки в период позднего плейстоцена, сообщает РИА "Новости".

Раскрыта причина вымирания мегафауны Северной Америки

По мнению специалистов, к исчезновению животных привели климатические изменения, а не появление на континенте людей, которые начали на них охоту.

Научная работа опубликована в издании Nature Communications.

Дело в том, что в конце плейстоцена, то есть, около 12,8 тысяч лет назад, климат стал более походным. Ледниковая фаза, которая пришлась на поздний дриас, стала последним значительным похолоданием в истории Земли.

"Моделирование, основанное на радиоуглеродном датировании событий, показало, что численность крупных животных в Северной Америке менялась в ответ на климатические изменения. Когда 12,8 тысяч лет назад началось похолодание, численность мегафауны стала снижаться, что в конечном итоге привело к вымиранию", — пояснил автор исследования Кристофер Карлтон.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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