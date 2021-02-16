Какао помогает сохранить память пожилым людям

Какао положительно влияет на память пожилых людей. К такому выводу пришли учёные из Колумбийского и Нью-Йоркского университетов, сообщает "МедикФорум".

В состав этого напитка входят особые соединения, которые поддерживают работу мозга на должном уровне.

В исследовании, которое проводилось в течение 12 дней, в нём приняли участие 211 человек в возрасте от 50 до 75 лет. В начале и в конце исследования им нужно было выполнить различные когнитивные тесты для оценки памяти и мышления.

Для того, чтобы проверить изменения кровотока в головном мозге, участникам делали МРТ. Во процессе тестирования участников разделили на четыре группы. Все они получали добавки, в составе которых находились флавонолы какао. Лучшие результаты были у людей, которые употребляли наибольшее количество данного средства.

Специалисты считают, что в перспективе необходимо провести более детальные исследования, чтобы понять, отследить, какую диету следует соблюдать пожилым людям, чтобы сохранить память.

Также стоит отметить, что в рамках исследования не был рассмотрен вопрос деменции, поэтому эффект какао для людей со слабоумием пока нельзя оценить.