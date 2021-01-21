Афродизиак отпугивает от самок бабочек посторонних самцов

В гениталиях самцов бабочек-почтальонов (Heliconius melpomene) вырабатывается антиафродизиак — вещество оцимен. В процессе спаривания они передают его самкам, чтобы отталкивать от спаривания других самцов. К такому выводу пришли учёные из Кембриджского университета, сообщает Gizmodo.

Дело в том, что после спаривания самки бабочек этого вида хранят сперму в течение нескольких месяцев. Если же во время оплодотворения яйцеклеток у самки будет контакт с другим самцом, то у будущих поколений будут его гены.

Раньше считалось, что бабочки Heliconius melpomene используют оцимен, который вырабатывают тропические растения. Однако растения и бабочки используют это вещество для разных целей. А для его производства задействуются разные генетические механизмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней.