Археологи обнаружили у побережья Испании "затерянный библейский город"

Немецкий археолог Райнер Куне в процессе изучения спутниковых снимков южного побережья Испании обнаружил огромные кольцевые структуры. Исследователь считает, что прямоугольники внутри этих колец являются следами древних зданий затерянного библейского города, сообщает издание Express.

В Ветхом Завете упоминается богатый город Фарсис, который располагался за морем от Святой Земли. Согласно тексту Библии из этого города в Израиль и Финикию поставляли золото, серебро и другие товары.

Точное расположение Фарсиса неизвестно, поэтому этот город считается легендой, а не настоящим населённым пунктом. Но некоторые учёные считают, что это всё же реальная местность.

Учёный Джеймс Хьюстон считает, что древний Фарсис располагался за так называемыми "Геркулесовыми столбами". Это, вероятно, Гибралтарская скала.

Но тут есть одна деталь, которая не позволяет считать данную находку библейским городом. Дело в том, что найденная в этом районе керамика была создана гораздо позже библейских времен. Но учёные объясняют это тем, что когда-то город подвергся затоплению.