Анализ ДНК рассказал о миграции древних жителей Карибских островов

Первые жители на Карибских островах появились 6 тыс. лет назад, к такому выводу пришли специалисты из Музея естественной истории Флориды (США), сообщает издание Nature.

Полученные данные полностью меняют имеющиеся представления о том, как происходило заселение Карибов.

"Ранее мы были уверены в том, что пять разных стилей керамических изделий на Карибских островах — это дело рук индейцев, которые попадали сюда с разными волнами миграции. Но в реальности все стили керамики создали местные народы, которые произошли от людей, заселивших острова 2,5 — 3 тысячи лет назад", — пояснил один из авторов исследования Уильям Кигэн.

Генетики собрали или исследовали древние биологические образцы — кости более 100 индейцев, которые жили на Карибских островов от 400 до 3000 лет назад, и извлекли из них ДНК и провели сравнительный анализ.

Учёным удалось выяснить, что люди начали заселять Карибы 6 тыс. лет назад — это были выходцы из Центральной Америки. Но 3 тыс. лет назад их вытеснили представители племени араваков.