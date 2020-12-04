Китайский аппарат "Чанъэ-5" взял образец лунного грунта

Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставит на Землю образцы лунного грунта.

"Чанъэ-5" стал третьим китайским аппаратом, который высадился на Луне и первым, кому удалось с неё взлететь.

Первого декабря корабль совершил посадку в Океане Бурь на ближней стороне спутника Земли. В течение двух дней он бурил скважину и собирал лунный грунт в капсулу.

Для того чтобы избежать угрозы заражения, камни и обломки с Луны запечатали в специальной канистре, сообщается на странице телекомпании CGTN в Twitter.

"Чанъэ-5" прибудет на Землю через несколько недель и доставит образцы сыпучего лунного грунта. Предполагается, что это произойдет 17 декабря.

Общий вес грунта составляет два килограмма. Китайские учёные собираются изучить его. В будущем, как писала "Правда.Ру", Китай планирует построить базу на Луне.