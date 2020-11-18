Российские археологи работают египетском районе Дейр аль-Банат (город эль-Файюм) ещё с 2003 года. За этот период им удалось обнаружить огромное количество древних артефактов.
В северной части этого района раскопки были проведены только в этом году. Учёные обнаружили клад с золотыми монетами, а именно с 28 динарами и пятью их фрагментами.
По словам археологов, все монеты были отчеканены при династии Аббасидов.
Артефакты сложили с ткань, которую свернули в рулон и скрепили глиняной печатью. Учёным пока не удалось расшифровать надписи на печати. Возможно, для этого будут проводить лабораторные исследования.
Ранее в Египте в городе Асуане во время съёмок фильма случайно нашли настоящую мумию. По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет. Такую находку удалось обнаружить впервые.
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