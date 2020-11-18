Археологи нашли в Египте 28 золотых динаров Аббасидского халифата

Российские археологи работают египетском районе Дейр аль-Банат (город эль-Файюм) ещё с 2003 года. За этот период им удалось обнаружить огромное количество древних артефактов.

В северной части этого района раскопки были проведены только в этом году. Учёные обнаружили клад с золотыми монетами, а именно с 28 динарами и пятью их фрагментами.

По словам археологов, все монеты были отчеканены при династии Аббасидов.

Артефакты сложили с ткань, которую свернули в рулон и скрепили глиняной печатью. Учёным пока не удалось расшифровать надписи на печати. Возможно, для этого будут проводить лабораторные исследования.

Ранее в Египте в городе Асуане во время съёмок фильма случайно нашли настоящую мумию. По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет. Такую находку удалось обнаружить впервые.