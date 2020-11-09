Виртуальный исследователь Скотт Уоринг обнаружил на Марсе золото

Известный виртуальный уфолог Скотт Уоринг утверждает, что на поверхности Марса есть золото. С помощью сервиса Google Mars ему удалось обнаружить на Красной планете целые горы золота, сообщает Planet Today.

Изучая снимки ландшафта Марса Уоринг заметил непонятное вещество жёлтого цвета, сверкающее на солнце. Он решил, что это золото.

Речь идёт о субстанции, которая в некоторых местах обрамляет кратер Ломоносова на Марсе. Она немного похожа на золото, поэтому ряд экспертов, так же как и Уоринг, предположили, что это драгоценный металл.

Если это на самом деле так, то на Марсе могут быть колоссальные объёмы золота. Но официальных исследований по этому поводу пока не проводилось.

Но планетологи не исключают того, что на Красной планете может быть золото. Он могли там появиться в результате падения крупного золотого астероида.