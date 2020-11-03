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Неандертальцы отлучали детей от груди в 6-8 месяцев

Учёные подвергли анализу три молочных зуба детей неандертальцев, которые жили около 70 тыс. лет назад на территории Италии, и пришли к интересным выводам.

Неандертальцы отлучали детей от груди в 6-8 месяцев

Известно, что в наше время многие матери отлучают детей от груди примерно в 6-8 месяцев. На никто не знал, как это делали предки человека.

Известно, что в процессе роста зубов информация о человеке сохраняется в виде линий или колец, по которым можно сделать выводы о человеке и его генетике, используя методы гистологии.

Если эту информацию сопоставить с данными, полученными с помощью лазерного масс-спектрометра, можно сделать вывод, что неандертальцы переводили своих детей на твёрдую пищу примерно в шесть месяцев.

Таким образом, учёным удалось доказать, что предки человека отнимали своих детей от груди в том же возрасте, что и современные Homo Sapiens.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у неандертальцев обнаружилась эффективная медицина.

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