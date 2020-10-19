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Внутри "Титаника" могут находиться останки погибших

Несмотря на то что обломки "Титаника" на дне Атлантики были обнаружены давно, до сих пор не удалось найти никаких останков пассажиров.

Внутри "Титаника" могут находиться останки погибших

Однако специалисты предполагают, что какие-то фрагменты тел людей всё ещё можно обнаружить во внутренних помещениях легендарного корабля, сообщает "Популярная механика".

Компания RMS Titanic планирует извлечь на поверхность телеграф Marconi, используя для этого специальный подводный дрон, который позволяет проникнуть внутрь судна. Однако эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований считают, что в кабине, в которой находится телеграф, могут находиться останки людей, которые, в соответствии с заключённым в Великобританией соглашением, нельзя тревожить.

С момента катастрофы прошло уже более 100 лет. За это время, как полагали специалисты, органические останки съели морские обитатели.

Однако в конце XX века в подводной лодке H. L. Hunley Конфедеративных Штатов Америки, затонувшей в 1864 году, были обнаружены кости моряков, следовательно, останки всё же могут сохраняться в течение века.

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