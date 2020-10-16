Вымершим саблезубым кошкам-гомотериям провели анализ ДНК

Датские учёные из Копенгагенского университета провели первое глубокое исследование ДНК вымерших саблезубых кошек. Они изучили гомотерий — хищников, которые по размерам сопоставимы с современными львами, сообщает Current Biology.

Специалистам удалось извлечь ДНК из бедренной кости гомотерия, который обитал 47 тысяч лет назад на территории Юкона (Канада). В результате анализа выяснилось, что предки этого вида отделились от других групп кошек около 22,5 млн лет назад.

Учёным удалось выделить гены, связанные с дневной активностью, а также адаптацией дыхательной и кровеносной систем к быстрому бегу. Выяснилось, что гомотерии вели дневной образ жизни. В процессе охоты не преследовали жертву, а нападали из засады, как некоторые их сородичи.

Также специалисты обнаружили гены, которые отвечают за социальное поведение. Исследование показало, что гомотерии были широко распространены в тот период.

"Учитывая чрезвычайно низкое количество окаменелостей Homotherium, это было шоком", — подчеркнули авторы.

Представители вида Homotherium latidens обитали в Северной Америке, Африке и Евразии. Взрослые особи достигали роста 1,15 метра, а их вес составлял от 150 до 270 кг.