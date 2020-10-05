В США создали прозрачное дерево для замены стекла

Американские специалисты разработали новый материал из дерева. Его особенность в том, что он прозрачный, поэтому его можно использовать вместо стекла. По словам экспертов, в перспективе данный материал заменить стёкла для окон, но сколько это будет стоит, пока неизвестно.

В чём преимущество разработки?

Плюс нового материала в том, что по сравнению с обычным стеклом он является более эффективным и безопасным.

Использование такого материала позволит сократить выбросы при производстве и сэкономить на отоплении.

Стекло изготовлено из дерева бальса, которое окисляют в специальной ванне для отбеливания. После данной процедуры материал пропитывают синтетическим полимером.

В результате стекло обладает ещё и свойствами пластика — может сгибаться и выдерживать удары.

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