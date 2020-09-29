Австралийские физики доказали возможность путешествий во времени

Австралийские физики разработали математическую модель, которая показывает, что люди могут перемещаться во времени. Авторам исследования удалось доказать, что можно совершить путешествие во времени без противоречий, когда события будут меняться таким образом, чтобы не возникало парадокса, сообщает Phys. org,

Учёные привели в пример пандемию коронавируса. Они предложили рассмотреть ситуацию, когда человек мог бы вернуться назад в прошлое, чтобы остановить нулевого пациентам от заражения.

По словам научного руководитель автора исследования, в будущем это приведёт к тому, что у этого человека не будет мотивации возвращаться в прошлое и предотвращаться пандемию. Из-за этого противоречия люди часто думают, что путешествие во времени — это фантастика.

Но учёные всё же утверждают, что это не так. По их мнению, события будут подстраиваться таким образом, чтобы возникла новая логическая связь между событием и последствиями.

﻿﻿﻿