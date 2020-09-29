С 1 января 2021 года будет введён запрет на работу кружков для детей в подвалах и на цокольных этажах зданий. Председатель Родительского всероссийского сопротивления Мария Мамиконян в интервью "Правде.Ру" прокомментировала ситуацию.

"Раньше такого запрета не было, поэтому кружки для детей, открывали там, где была возможность. Часто этим занимались просто энтузиасты или родители.

Сейчас у нас сфера внешкольных занятий для детей фактически загублена, потому что они давно перестали быть бесплатными. Теперь получается, что нельзя будет открывать что-то своё.

Введение запретов, конечно, всегда объясняют заботой о детях. Действительно, лучше заниматься в кружке в светлом помещении на верхнем этаже, чем в помещении, расположенном на цокольном этаже. Но ещё хуже, если и этой возможности у детей теперь не будет.

К сожалению, сегодня родители поставлены в такие условия, когда у них вся внешкольная сфера очень ограничена. К чему это приводит? К заботе о детях или к отсутствию воспитания и коллективных занятий для них?

Я не верю в то, что данная инициатива продиктована исключительно заботой о здоровье школьников. Если бы выделяли помещения для таких занятий, если бы все дополнительные занятия для детей были бы бесплатными, то, конечно, можно было бы запретить открытие детских секций в подвалах и на цокольных этажах. Но в данном случае такое решение просто перекрывает последнюю отдушину", — пояснила эксперт "Правде.Ру".