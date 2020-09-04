Нагрев асфальта приводит к загрязнению воздуха

Учёные пришли к выводу, что асфальт, в производстве которого активно используется битум, является главным источником загрязнения воздуха, особенно в жарких районах.

Исследователь Пиюш Кхаре из Йельского университета совместно со своими коллегами провёл эксперимент. В закрытую печь были помещены образцы асфальта, чтобы изучить выбросы. Температура в печи достигала от +40°C до +200°C. В результате общие выбросы увеличились в два раза, как только температура повысилась до +60°C. Именно такой показатель характерен для асфальта в жарких странах мира.

Выбросы представли собой химические вещества на основе углерода.

"Многие из этих соединений способствуют конденсации с образованием вторичного органического аэрозоля после реакции в атмосфере, — говорит соавтор исследования Дрю Гентнер из Йельского университета. — Это, в свою очередь, может привести к образованию крошечных частиц, называемых PM2,5, которые являются одним из самых опасных типов загрязнения воздуха для здоровья человека".

Опасные выбросы могут быть спровоцированы солнечным светом, который падает на асфальт.