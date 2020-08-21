Астробиологи заявили, что в атмосфере Венеры может существовать жизнь. Выводы учёных прокомментировал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга при МГУ Марат Абубекеров.

"Жизнь может скрываться не только в атмосфере. Она и на поверхности может скрываться. Учёный Леонид Васильевич Ксанфомалити всю жизнь был уверен, что на поверхности Венеры есть жизнь. Для этого есть основания.

Он обработал снимки с аппаратов "Венера-13", "Венера-14". На этих снимках при новой обработке было обнаружено, что появляются какие-то странные вещи, которых не было. Они как будто оставляют следы жизнедеятельности каких-то форм.

Вообще наука сейчас смотрит на этот вопрос гораздо шире, чем раньше.

Принято считалось, что Земля — это исключительная планета. Но в начале 2000-х была совершена революция, которая показала, что у каждой звезды есть планетные системы. Это подтвердили наблюдения.

Уже открыто около 4 тысяч экзопланет. Пока открываются планеты, так называемые горячие Юпитеры, потому что их проще всего открыть, а Землю сложнее заметить, например.

Сейчас только суперземли — это каменистые планеты, планеты земной группы, но с радиусом в 5-10 раз больше, чем радиус Земли. Никто не сомневается, что есть планеты типа Земли. Просто они очень маленькие, их сложнее заметить. Этот вопрос учёные пересмотрели и сейчас активно ищут жизнь.

Например, на Энцеладе тоже думают, что, возможно, жизнь есть. Там есть лёд, а подо льдом, возможно, существует некая жизнь.

Так же считают и в Европе. Мы знаем, что и на Земле есть экстремальные формы жизни — например, трубочники, которые обитают у жерлов подводных вулканов.

Казалось бы, там жизни нет, кислорода нет, температура достигает нескольких сотен градусов Цельсия, но, несмотря на это, там живут бактерии.

Жизнь возможна не только в атмосфере Венеры, может, она есть и в приземном слое. Всё это требует исследований. Даже в нашей Солнечной системе, возможно, существуют, примитивные формы жизни. Если есть планеты и минимально возможные условия для жизни, то она появляется", — заключил эксперт.

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