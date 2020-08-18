Астробиологи: в атмосфере Венеры может существовать жизнь

Учёные заявили, что планета Венера не так проста. В её атмосфере может скрываться жизнь. В течение долгих лет принято было считать, что Венера безжизненная планета, так как у неё плотная кислотная атмосфера.

Но американские астробиологи опровергли это утверждение. Они установили, что Венера раскалена только у поверхности (до 450 градусов Цельсия), а на высоте 48-60 километров температура снижается до 50-60 градусов.

По мнению учёных, в этих слоях атмосферы есть вода.Теоретически в этих слоях может существовать жизнь. Возможно, что там есть какая-то форма метаболизма, которая на данный момент неизвестна. Те формы жизни, которые существует на нашей планете, на Венере существовать не могут. Но это не значит, что там могут быть организмы ранее неизвестного типа.