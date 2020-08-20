Учёные воссоздали 3D-модель вымершего в 1936 году тасманийского волка

Вымершие в 1936 году тасманийские волки не давали ученым покоя. Специалисты провели исследование при помощи 3D-сканирования 93-х чучел из различных музеев. Они узнали новые подробности жизни и свойства организма этих животных.

Оказалось, что они меньше, чем предполагалось — самцы весили не более 19 килограммов, а самки — не больше 13-ти. Учитывая, что тасманийские волки были истреблены во время заселения Тасмании из-за того, что фермеры подозревали их в нападениях на сельских животных, то становится понятно, что погибли они зря. Специалисты отметили, что с таким весом и размерами охотиться на животных гораздо более крупных было невозможно.