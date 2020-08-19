Открыт ранее неизвестный механизм заражения COVID-19

Немецкие учёные, проводившие исследование поверхностной структуры патогена, обнаружили новый механизм заражения клетки коронавирусной инфекцией.

Исследователи провели молекулярный анализ спайкового белка в его естественной среде.

Принято считать, что именно спайковый белок активизирует процесс иммунных реакций в организме человека на COVID-19.

В результате учёным удалось выяснить, что глобулярная часть белка, которая обеспечивает процесс слияния с клеткой, соединена с гибкой ножкой, благодаря которой рецептор-связывающая часть белка может перемещаться и находить рецептор для сближения с клеткой.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирусом нельзя заразиться через продукты. До сих пор не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом через пищу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные раскрыли механизм заражения малярией.