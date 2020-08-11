Учёные нашли способ, как "подружить" кошек и собак

Специалисты из Великобритании профессор Дэниел Миллс и доктор Мириам Прайор заявили, что если кошка и собака, которые живут в одной квартире, не ладят между собой, то улучшить их отношения помогут специальные успокаивающие феромоны.

По словам исследователей, феромоны позволяют очень гибко регулировать отношения таких разных питомцев, как кошки и собаки.

Специалисты провели эксперимент, который продолжался в течение шести недель.

"В результате опыта мы зафиксировали значительное снижение таких нежелательных эпизодов, как стычки, лай и царапанье. То есть, речь идет о действительно результативном способе прекратить межвидовую войну", — отмечает Миллс.

Также он отметил, что иногда владельцы кошек и собак не сталкиваются с такими проблемами, но в любом случае ситуации, когда кошки и собаки не дружат друг с другом, встречаются.

"Участники опыта использовали успокаивающие феромоны, предназначенные как для кошек, так и для собак. Эксперимент показал, что более расслабленная собака не склонна нападать на кошку, и последняя, соответственно, испытывает меньший стресс и тоже не провоцирует конфликты", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как познакомить щенка с кошкой.