Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Новый питомец: как познакомить щенка с кошкой

Зоосфера » Интересное

Если у вас уже есть кошка и вы подумываете о том, чтобы привести в дом щенка, их знакомство всегда будет волнительным и важным моментом. Вопреки глупой поговорке "как кошка с собакой", представители этих двух видов могут замечательно уживаться друг с другом. Некоторые владельцы кошек считают, что животным нужен день, чтобы познакомиться. В действительности на это может уйти как больше, так и меньше времени. Все зависит от особенностей поведения животных и того, насколько правильно человек сможет организовать их первую встречу. Обычно все же требуется некоторый период привыкания кошки к собаке и установления ими правил и границ поведения. Важно помнить, что животное, которое было в доме первым, считает его полностью своей территорией и может всеми лапами быть против неожиданного "вторжения" на нее.

Перед тем, как принести в дом щенка, поместите кошку в закрытую комнату с ее едой, лотком, игрушками, любимым домиком или подстилкой и всем прочим, что нужно вашему питомцу, чтобы он чувствовал себя комфортно. Если вы уже бывали в доме, где находится щенок, то будет хорошо принести что-нибудь, имеющее его запах, и позволить кошке привыкнуть к нему. Когда вы принесете щенка, животные будут слышать и обонять друг друга даже через закрытую дверь, и это станет первым шагом на пути к их полноценному знакомству. Самое главное, что они поймут наличие в доме другого животного. Это станет стрессом для них обоих. Животное, которое привели в новый дом, будет переполнено новыми, в том числе и пугающими впечатлениями, незнакомыми пространством, запахами, предметами. Животное, которое считает себя в доме хозяином, глубоко возмутится появлению нового жильца. И неизвестно, которое из них будет в состоянии большего стресса. Большинство владельцев склоняются к тому, что уже имеющееся в доме животное переживает появление нового питомца тяжелее, особенно если это кошка и ей принесли собаку. Щенок даже средней породы собаки в возрасте двух-трех месяцев уже размером с кошку, что для последней выглядит угрожающе. Не говоря уже о странном запахе и непонятном поведении. Поэтому следует дать кошке ощущение безопасности и покоя, несмотря на присутствие собаки.

Разведите животных по разным комнатам. Переходите из комнаты в комнату, играя, разговаривая с животными, одаряя их лаской и вкусняшками. В первое время кто-то из членов вашей семьи должен находиться с животными. Потом поменяйте комнаты, переместите кошку туда, где была собака, и наоборот. Дайте им время обнюхать и обследовать комнаты. Повторите этот процесс несколько раз. Наблюдайте за поведением кошки. Разные кошки реагируют по-разному. Одним просто любопытно и интересно, другие пугливы и боятся запаха незнакомого животного. Собака же обычно проявляет только любопытство, тем более если рядом ласково относящиеся к ней люди. Когда животные начнут чувствовать себя спокойной в обеих комнатах, можно приступить к непосредственному знакомству.

Поначалу лучше поставить между животными сетку или решетку, чтобы они могли принюхаться и рассмотреть друг друга. Щенка лучше держать на привязи. Он будет хотеть играть, а для кошки это будет выглядеть как нападение неведомого чудовища. Постепенно, когда животные привыкнут друг к другу и перестанут сосредотачивать друг на друге внимание, можно убрать преграду и позволить им познакомиться по-настоящему. Продолжайте держать собаку на поводке и не давайте кошке убежать и спрятаться, успокаивая и лаская ее. Не позволяйте никакого проявления агрессивности со стороны животных, решительно пресекая ее. Дайте каждому из животных лакомство, чтобы присутствие другого ассоциировалось у них с чем-то приятным. Спустите щенка с поводка и отправляйтесь искать, куда спряталась от него кошка. При необходимости снова разделите их перегородкой и повторите всю процедуру. Достаточно терпения и упорства позволят любой кошке сжиться с любой собакой.

Фото: sellsouthfloridarealestate.com

Темы кошка собака воспитание домашние питомцы
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Новый питомец: как познакомить щенка с кошкой
Партии
Власть сама толкает людей на протесты
Достижения медицины
Учёные смогли перепрограммировать иммунную систему для восстановления тканей
Новости Все >
Экс-техдиректор Cisco Systems заявил, что в сутках теперь 16 часов
Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента
Московские блогеры сделали Tesla Cybertruck из "девятки"
В РПЦ разъяснили, можно ли верующим брать кредиты
Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
Последние материалы
Учёные смогли перепрограммировать иммунную систему для восстановления тканей
В РПЦ разъяснили, можно ли верующим брать кредиты
Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
Великие восстания в Китае
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Соломон Соловьев Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Украины назвали "пиром во время чумы" корпоратив Зеленского
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
В секторе Газа проходят акции "Великий марш возвращения"
Россия и Украина окончательно договорились о транзите газа
Жену американского разведчика обвинили в смерти подростка в Англии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ