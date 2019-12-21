Новый питомец: как познакомить щенка с кошкой

Если у вас уже есть кошка и вы подумываете о том, чтобы привести в дом щенка, их знакомство всегда будет волнительным и важным моментом. Вопреки глупой поговорке "как кошка с собакой", представители этих двух видов могут замечательно уживаться друг с другом. Некоторые владельцы кошек считают, что животным нужен день, чтобы познакомиться. В действительности на это может уйти как больше, так и меньше времени. Все зависит от особенностей поведения животных и того, насколько правильно человек сможет организовать их первую встречу. Обычно все же требуется некоторый период привыкания кошки к собаке и установления ими правил и границ поведения. Важно помнить, что животное, которое было в доме первым, считает его полностью своей территорией и может всеми лапами быть против неожиданного "вторжения" на нее.

Перед тем, как принести в дом щенка, поместите кошку в закрытую комнату с ее едой, лотком, игрушками, любимым домиком или подстилкой и всем прочим, что нужно вашему питомцу, чтобы он чувствовал себя комфортно. Если вы уже бывали в доме, где находится щенок, то будет хорошо принести что-нибудь, имеющее его запах, и позволить кошке привыкнуть к нему. Когда вы принесете щенка, животные будут слышать и обонять друг друга даже через закрытую дверь, и это станет первым шагом на пути к их полноценному знакомству. Самое главное, что они поймут наличие в доме другого животного. Это станет стрессом для них обоих. Животное, которое привели в новый дом, будет переполнено новыми, в том числе и пугающими впечатлениями, незнакомыми пространством, запахами, предметами. Животное, которое считает себя в доме хозяином, глубоко возмутится появлению нового жильца. И неизвестно, которое из них будет в состоянии большего стресса. Большинство владельцев склоняются к тому, что уже имеющееся в доме животное переживает появление нового питомца тяжелее, особенно если это кошка и ей принесли собаку. Щенок даже средней породы собаки в возрасте двух-трех месяцев уже размером с кошку, что для последней выглядит угрожающе. Не говоря уже о странном запахе и непонятном поведении. Поэтому следует дать кошке ощущение безопасности и покоя, несмотря на присутствие собаки.

Разведите животных по разным комнатам. Переходите из комнаты в комнату, играя, разговаривая с животными, одаряя их лаской и вкусняшками. В первое время кто-то из членов вашей семьи должен находиться с животными. Потом поменяйте комнаты, переместите кошку туда, где была собака, и наоборот. Дайте им время обнюхать и обследовать комнаты. Повторите этот процесс несколько раз. Наблюдайте за поведением кошки. Разные кошки реагируют по-разному. Одним просто любопытно и интересно, другие пугливы и боятся запаха незнакомого животного. Собака же обычно проявляет только любопытство, тем более если рядом ласково относящиеся к ней люди. Когда животные начнут чувствовать себя спокойной в обеих комнатах, можно приступить к непосредственному знакомству.

Поначалу лучше поставить между животными сетку или решетку, чтобы они могли принюхаться и рассмотреть друг друга. Щенка лучше держать на привязи. Он будет хотеть играть, а для кошки это будет выглядеть как нападение неведомого чудовища. Постепенно, когда животные привыкнут друг к другу и перестанут сосредотачивать друг на друге внимание, можно убрать преграду и позволить им познакомиться по-настоящему. Продолжайте держать собаку на поводке и не давайте кошке убежать и спрятаться, успокаивая и лаская ее. Не позволяйте никакого проявления агрессивности со стороны животных, решительно пресекая ее. Дайте каждому из животных лакомство, чтобы присутствие другого ассоциировалось у них с чем-то приятным. Спустите щенка с поводка и отправляйтесь искать, куда спряталась от него кошка. При необходимости снова разделите их перегородкой и повторите всю процедуру. Достаточно терпения и упорства позволят любой кошке сжиться с любой собакой.

Фото: sellsouthfloridarealestate.com