Российские учёные изучат древних животных в Сибири

Геофизики из Новосибирска совместно со своими американскими и австралийскими коллегами приступили к проекту "В поисках Чеширского кота: появление и исчезновение первых в истории биосферы эуметазой". Специалисты планируют изучить животных, которые обитали на нашей планете более 500 млн лет назад.

"Со стороны Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН в проекте примут участие восемь специалистов — это сотрудники разных лабораторий — от лаборатории геохимии нефти и газа до лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия. В этом году проектом заинтересовались ученые из Соединенных Штатов Америки и Австралии — в частности, профессоры Алан Джей Кауфман и Йохен Брокс", — говорят новосибирские учёные.

По словам авторов проекта, бюджет исследования составляет 8 млн рублей.

Специалисты собираются исследовать разрезы туркутской и хатыспытской свит Оленекского поднятия Сибири.

Работы будут продолжаться до 2022 года.