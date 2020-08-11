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Золотистые игрунки используют пищу для налаживания социальных связей

Наука

Зоологи полагали, что обмен пищей у обезьян и семейства игрунковых происходит только внутри группы, но недавно проведённые шотландскими учёными эксперименты показали, что приматы готовы делиться едой также и с сородичами других групп.

В ходе первого эксперимента животным предложили небольшие кусочки разной пищи. Еду положили в разные контейнеры.

В процессе второго эксперимента приматов угощали только бананами — фрукты разложили по разным ящикам, которые были закрыты.

Стоит отметить, что особи были из разных групп.

В ходе эксперимента обезьяны обменивались пищей. В процессе наблюдений учёные выяснили, что животные впоследствии переходят из своей группы в другую. Обмен пищей позволяет им оценивать потенциальных партнёров и укреплять социальные связи с представителями своего пола.

Ранее зоологи сообщили о том, что седина шимпанзе не связана со старостью.

 

 

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