Рано радуетесь: в России пока не будет нормального 5G

Компания МТС с гордостью заявила, что получила первую в России лицензию на использование стандарта 5G полосой радиочастот 24,25–24,65 ГГц.

Однако этот диапазон частот не сможет обеспечить нормальное покрытие, поскольку базовые станции нужно будет устанавливать на расстоянии 200-300 метров от потребителя. Эффективное покрытие для сетей 5G обеспечивает диапазон 3,4–3,8 ГГц, однако в России этот диапазон используется Минобороны.

Это означает, что россиянам придется довольствоваться совсем небольшими 5G-сетями ещё несколько лет.