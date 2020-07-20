Последний месяц лета порадует жителей России, поскольку температура воздуха будет соответствовать климатической норме.
Другими словами, в августе аномальной жары не предвидится. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Небольшое отклонение от климатической нормы может произойти на Чукотке, севере Западной Сибири, Таймыре, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, и Красноярском крае.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".