TikTok следит за геолокацией пользователей

Программист, пожелавший остаться неизвестным, написал в Reddit, что провел крупное исследование работы китайской социальной сети TikTok.

Он утверждает, что обнаружил факты слежки за пользователями. Приложение собирает информацию о том, какие программы установлены на смартфоне пользователя, а также регулярно получает геолокацию устройства.

По словам эксперта, ни одно другое приложение не собирает такое количество информации о пользователе, как TikTok.