Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Анапе ведутся поиски грабителя банка
Жителей Омской области предупредили об отмене режима самоизоляции
Путин призвал обеспечить безопасность иностранцев во время Парада
Жителей Карагандинской области заставят соблюдать режим самоизоляции
В Петербурге раздадут бесплатные лекарства от COVID-19
Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии

Что изменится в работе ресторанов после пандемии коронавируса?

Наука » Технологии

Рестораны и кафе — одна их самых пострадавших из-за коронавируса отраслей в России. О том, изменится ли что-то в работе заведений общепита после пандемии, рассказал ресторатор Аркадий Анатольевич Новиков.

"Я надеюсь, что когда уйдет этот вирус, все как работали, так и будут работать — без перчаток и без масок. Повар должен работать без перчаток, несмотря на то, что многие мои подписчики в Instagram часто спрашивают "Где перчатки?", я считаю, что нужно работать без них.

Повара всегда работали без перчаток. Понятно, что салат надо мешать в перчатках. Маска не нужна.

На данный момент, пока еще сохраняется возможность заразиться или заразить, надо использовать все средства, в том числе перчатки и маски. Потом, когда все уйдет, ничего этого не нужно будет.

Сейчас пока все рестораны закрыли. Никто не посещает. С 16-го числа в Москве открываются летние веранды. С 23-го мы открываем рестораны и надеемся, что уже будут первые посетители. Посмотрим, сколько их будет", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что не все рестораторы смогут открыть летние веранды.

Последние материалы
Шилов: художники Возрождения не стыдились копировать друг друга
Жителей Омской области предупредили об отмене режима самоизоляции
Путин призвал обеспечить безопасность иностранцев во время Парада
Жителей Карагандинской области заставят соблюдать режим самоизоляции
Что изменится в работе ресторанов после пандемии коронавируса?
Tabletop Simulator: 1000 игр в 1 — и это круто
Мария Захарова: нам угрожает инфодемия
В Петербурге раздадут бесплатные лекарства от COVID-19
Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
В Краснодарском крае заявили о невозможности разрешения богослужений
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Боец Агапова объяснила, почему не выйдет замуж за мужчину из СНГ
Ефремов пытался покончить с собой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ