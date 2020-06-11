Рестораны и кафе — одна их самых пострадавших из-за коронавируса отраслей в России. О том, изменится ли что-то в работе заведений общепита после пандемии, рассказал ресторатор Аркадий Анатольевич Новиков.

"Я надеюсь, что когда уйдет этот вирус, все как работали, так и будут работать — без перчаток и без масок. Повар должен работать без перчаток, несмотря на то, что многие мои подписчики в Instagram часто спрашивают "Где перчатки?", я считаю, что нужно работать без них.

Повара всегда работали без перчаток. Понятно, что салат надо мешать в перчатках. Маска не нужна.

На данный момент, пока еще сохраняется возможность заразиться или заразить, надо использовать все средства, в том числе перчатки и маски. Потом, когда все уйдет, ничего этого не нужно будет.