Американские исследователи пришли к выводу, что появление седины— это обратимый процесс. Они утверждают, что данный процесс может быть вызван прекращением выработки меланоцитов. Врач в Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева прокомментировала выводы ученых и рассказала о том, какие факторы могут влияют на цвет волос.

"Большой доказательности на эту тему нет.

Это зависит от среды проживания, стрессовых ситуаций. Это называется эпигенетика.

У нас очень часто люди рождаются блондинами, а потом со временем начинают потемнеть и в результате становятся темно-русыми или совсем брюнетами. Это под влиянием эпигенетических факторов. Один из них стресс, когда волосы резко начинают седеть.

То есть главные факторы — это генетика и эпигенетика. Генетика определяет цвет волос человека. А эпигенетика, окружающая среда, питание могут менять составляющую.

Но седые волосы не могут снова обрести свой первоначальный цвет.

Пигментация если ушла, она в большем случае не вернется", — заключила эксперт.