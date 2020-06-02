Снижение уровня стресса поможет вернуть седым волосам цвет

Американские исследователи пришли к выводу, что появление седины — это обратимый процесс.

Седину вызывает стресс

Из-за сильных эмоциональных переживаний появляется седина.

Специалистам удалось разработать уникальную методику, благодаря которой они изучили процессе поседения волос на уровне каждой отдельной волосинки.

В исследования приняли участие 14 человек, у которых все в порядке со здоровьем. Специалисты провели анализ 397 волосинок. В результате в седеющих волосах повышается экспрессия генов, но при этом производится меньше белков. В результате выяснилось, что седые волосы могут приобретать первоначальный оттенок чаще. Для этого нужно всего лишь три месяца.

Стоит отметить, что волосы начинают седеть в 30-40 лет. Данный процесс может быть вызван прекращением выработки меланоцитов. Стресс уменьшает цикл роста и приводит к появлению седины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 37-летняя австралийка покрасила волосы и попала в больницу.