Американские исследователи пришли к выводу, что появление седины — это обратимый процесс.
Из-за сильных эмоциональных переживаний появляется седина.
Специалистам удалось разработать уникальную методику, благодаря которой они изучили процессе поседения волос на уровне каждой отдельной волосинки.
В исследования приняли участие 14 человек, у которых все в порядке со здоровьем. Специалисты провели анализ 397 волосинок. В результате в седеющих волосах повышается экспрессия генов, но при этом производится меньше белков. В результате выяснилось, что седые волосы могут приобретать первоначальный оттенок чаще. Для этого нужно всего лишь три месяца.
Стоит отметить, что волосы начинают седеть в 30-40 лет. Данный процесс может быть вызван прекращением выработки меланоцитов. Стресс уменьшает цикл роста и приводит к появлению седины.
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