Медведев анонсировал отключение "обыкновенного" ТВ в России

Первоначально отключить аналоговое ТВ планировалось уже в январе. Однако, оценив техническую готовность регионов перейти на цифровое ТВ, было решено провести переход поэтапно. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, это займёт полгода: с февраля по июль 2019 года.

Переход с аналогового сигнала на более современный цифровой проходит в рамках федеральной программы "Развитие телерадиовещания на 2009-2018". За прошедшее десятилетие на территории страны была построена инфраструктура, распространяющая цифровой сигнал, доступный 98,1 % населения. Однако сложности возникли с технической оснащённостью телевизоров, используемых россиянами: согласно статистике, только 82 % приборов способно принимать цифровой сигнал. Оставшиеся 18 % необходимо либо заменить новыми моделями, либо приобрести к ним специальную цифровую приставку - её стоимость составляет от одной до двух тысяч рублей.

Сначала аналоговое ТВ будет отключено в тех регионах, которые полностью готовы к переходу на новый технологический стандарт. "Пилотной" областью станет Тверская, в ней уже произошёл переход на "цифру", а 3 декабря будет полностью отключено аналоговое ТВ. В феврале, предположительно, отключат в Курганской, Ульяновской, Ярославской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Республике Кабардино-Балкарии и Немало-Ненецком автономном округе.

Фото: PxHere.com

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