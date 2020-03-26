В Африке обнаружили новую разновидность ящериц-драконов

В южной части Африки обнаружили новый вид ящериц-драконов Smaug swazicus. Вид под названием Smaug swazicus мало изучен учеными.

"Smaug swazicus — 30-сантиметровая ящерица-дракон темно-коричневого окраса с полосами на спине бледно-жёлтого цвета. Вид получил свое название в честь Эсватини (Свазиленд) — страны, где живет большинство представителей Smaug", — сообщили исследователи.

Ученые отмечают, что этот вид ящериц находится на грани вымирания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые могут воскресить вымерших 65 млн. лет назад динозавров.