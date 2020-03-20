За последние 50 лет в рыбе для суши стало в 283 раза больше паразитов

Паразиты рода Anisakis стали встречаться в мясе и других тканях рыб, которые используют для приготовления суши, в 283 раза чаще, чем в 70-е гг. XX века, сообщает издание Global Change Biology.

"При этом число паразитов Pseudoterranova осталось почти без изменений, что очень странно", — отмечают специалисты.

Американские океанологи связывают это с тем, что нематоды Anisakis стали встречаться в рыбе в сотни раз чаще не из-за изменений климата, как считалось ранее, а потому, что восстановились популяции некоторых китообразных.

В 70-е гг. XX века во многих странах действовали законы, ограничивающие китобойный промысел. Популяция китов увеличилась, что и привело к росту числа паразитов.

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