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Источник Правда.Ру

Сидеть на корточках полезно для здоровья

Наука

Ученые из США выяснили, что сидеть на корточках полезнее для здоровья, чем сидеть на стуле или диване.

Специалисты изучили танзанийские племена хадза, образ жизни которых аналогичен жизни древних людей. Ученые выяснили, сколько времени жители племени проводят активно, а сколько времени они отдыхают.

Оказалось, что представители племени хадза двигались всего 1 час в сутки, а всё остальное время они отдыхали. Причем никаких заболеваний из-за малоподвижного образа жизни у них не было.

Как это объяснить?

Ученые сообщили, что это связано с тем, что представители племени хадза сидят на корточках или коленях, а такая поза способствует большей активности мышц.

Ранее "Правда.Ру" писала, о чем говорят скрещенные ноги.

мышцы здоровье человека малоподвижный образ жизни
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