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Космонавт Скворцов поведал о совместной работе с роботом Федором

Наука » Технологии

Космонавт Александр Скворцов, вернувшийся с Международной космической станции, рассказал о своей работе с роботом Федором. По его словам, это был необычный опыт. Скворцов подчеркнул, что нестандартные ситуации очень часто требовали действий экспромтом.

Также Скворцов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся экипаж МКС. По его словам, одной из самых интересных ситуаций была поломка туалета на американском сегменте. Российский космонавт рассказал, что экипажу пришлось поделиться туалетом на своем сегменте с американцами.

"В итоге утром некуда было сходить и хотели чуть ли не аварийную отстыковку проводить", - рассказал Скворцов.

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