Космонавт Александр Скворцов, вернувшийся с Международной космической станции, рассказал о своей работе с роботом Федором. По его словам, это был необычный опыт. Скворцов подчеркнул, что нестандартные ситуации очень часто требовали действий экспромтом.
Также Скворцов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся экипаж МКС. По его словам, одной из самых интересных ситуаций была поломка туалета на американском сегменте. Российский космонавт рассказал, что экипажу пришлось поделиться туалетом на своем сегменте с американцами.
"В итоге утром некуда было сходить и хотели чуть ли не аварийную отстыковку проводить", - рассказал Скворцов.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".