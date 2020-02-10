Космонавт Скворцов поведал о совместной работе с роботом Федором

Космонавт Александр Скворцов, вернувшийся с Международной космической станции, рассказал о своей работе с роботом Федором. По его словам, это был необычный опыт. Скворцов подчеркнул, что нестандартные ситуации очень часто требовали действий экспромтом.

Также Скворцов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся экипаж МКС. По его словам, одной из самых интересных ситуаций была поломка туалета на американском сегменте. Российский космонавт рассказал, что экипажу пришлось поделиться туалетом на своем сегменте с американцами.