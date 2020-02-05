В результате проведенных опытов ученые выяснили, что каракатицы имеют довольно развитую центральную нервную систему, что позволяет им принимать сложные решения на основе ожиданий. Так, эти моллюски могут отказаться от употребления крабов, если знают, что могут полакомиться креветками.
Специалисты пришли к выводу, что у каракатиц есть определенные вкусовые предпочтения.
Специалисты отобрали для эксперимента почти 30 каракатиц. Их кормили крабами и креветками.
"Сначала мы давали им одновременно крабов и креветок, помещая их на одинаковом удалении. Выяснилось, что каракатицы выбирают креветки. Потом крабов стали давать днем, а креветок вечером. Оказалось, что каракатицы едят меньше крабов, если знают, что вечером их ждут креветки. Этот факт был доказан, когда каракатицам перестали давать креветок каждый день, или давали их в случайном порядке. На данном этапе эксперимента каракатицы не ограничивали себя в крабах", — сообщили ученые.
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