Ради креветок на ужин каракатицы способны отказаться от обеда

В результате проведенных опытов ученые выяснили, что каракатицы имеют довольно развитую центральную нервную систему, что позволяет им принимать сложные решения на основе ожиданий. Так, эти моллюски могут отказаться от употребления крабов, если знают, что могут полакомиться креветками.

Специалисты пришли к выводу, что у каракатиц есть определенные вкусовые предпочтения.

Как ученые это выяснили?

Специалисты отобрали для эксперимента почти 30 каракатиц. Их кормили крабами и креветками.