Житель Канады создал самый большой в мире экзоскелет. Изобретение, работа над которым длилась в течение 13 лет, попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Экзоскелет изготовлен из хромированных стальных труб, которые используются в аэрокосмической промышленности.
Экзоскелет может легко передвигаться по бездорожью и перемещать грузы весом до пяти тонн.
Тестирование конструкции проводится уже третий год. Механизмом можно управлять при участии человека, дистанционного управления нет.
"Этот экземпляр является прототипом, в будущем планируется создание более легкой и маневренной конструкции меньшего размера", — сообщил изобретатель.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали экзоскелет солдата будущего.
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