Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет

Житель Канады создал самый большой в мире экзоскелет. Изобретение, работа над которым длилась в течение 13 лет, попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Параметры конструкции под названием Prosthesis:

высота — 3,96 метра;

длина — 5,1 метра;

ширина — 5,5 метра;

вес — 1,5 тонны.

Экзоскелет изготовлен из хромированных стальных труб, которые используются в аэрокосмической промышленности.

Каковы возможности экзоскелета?

Экзоскелет может легко передвигаться по бездорожью и перемещать грузы весом до пяти тонн.

Тестирование конструкции проводится уже третий год. Механизмом можно управлять при участии человека, дистанционного управления нет.

"Этот экземпляр является прототипом, в будущем планируется создание более легкой и маневренной конструкции меньшего размера", — сообщил изобретатель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали экзоскелет солдата будущего.