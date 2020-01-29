Увеличение объемов углекислого газа в атмосфере приводит к тому, что он начинает растворяться в воде. Данный процесс приводит к окислению воды Мирового океана.
В связи с этим в воде уменьшается количество карбонатов, которые участвуют в формировании панцирей морских ракообразных.
Зоологи провели опыты на личинках данженесских крабов, обитающих в Тихом океане. В результате ученые пришли к выводу, что в полевых условиях уменьшение карбонатов оказывает влияние на развитие крабов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что повышение кислотности океана может лишить акул чешуи.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.