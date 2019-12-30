Повышение кислотности океана может лишить акул чешуи

Известно, что Мировой океан поглощает и хранит углекислый газ из атмосферы Земли. Но это приводит к изменениям химического состава воды, что негативно отражается на морских обитателях с экзоскелетом и кораллах. Смешение углекислого газа с морской водой приводит к возникновению химической реакции, которая повышает кислотность воды.

Из-за окисления у организмов снижается способность к размножению, а также снижению иммунитета. Ученые утверждают, что данный процесс будет продолжаться, и к 2300 году уровень кислотности океана опустится ниже 7,3 (в настоящее время он составляет около 8,1).

В результате исследования выяснилось, что данный процесс опасен для чешуи акулы.

Биологи провели эксперимент, поместив рыб на девять недель в воду с низким уровнем кислотности. После того они проверили состояние их чешуи. В итоге это привело к разрушению наружного слоя чешуек на 25%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что необыкновенное шоу устроила в Калифорнии огромная акула.