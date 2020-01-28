Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти

Ученых всегда интересовали процессы, связанные со смертью. Известно, что тело человека состоит из материи и разных видов энергии. Процесс выработки энергии у человека довольно сложный.

"Энергии, которая производится в человеческом теле каждую секунду, достаточно для того, чтобы зажечь небольшую 20-ваттную лампочку", - сообщают специалисты.

Человек получает энергию из пищи, и, по своей сути, представляет собой химическую разновидность энергии.

Энергия не разрушается

Энергия не может быть создана или разрушена, она просто меняет свое состояние. Хотя все живые организмы представляют собой открытые системы, которые могут обмениваться энергией с окружающим миром, после смерти человека, все атомы, из которых он состоит перепрофилируются, что позволяет энергии вечно существовать во Вселенной.