В России провели первые операции с использованием 5G "Билайна"

Сети пятого поколения позволяют жителям России не ехать в крупные региональные центры для проведения операций. В клинике GMS Hospital был организован удалённый консилиум для сопровождения двух операций при содействии "Билайн", Huawei, Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

Онлайн-консилиум позволил провести две сложнейших операции в удаленном режиме. Первая операция - удаление NFC-чипа, который был вживлен в руку исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайна" Джорджа Хелда. В процессе второй операции была удалена раковая опухоль.

Во время второй операции к сети 5G был подключен лапароскоп с камерой 4К. В ходе операции консилиум консультировал хирургов в режиме реального времени, а также следил за состоянием пациента.