Сети пятого поколения позволяют жителям России не ехать в крупные региональные центры для проведения операций. В клинике GMS Hospital был организован удалённый консилиум для сопровождения двух операций при содействии "Билайн", Huawei, Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.
Онлайн-консилиум позволил провести две сложнейших операции в удаленном режиме. Первая операция - удаление NFC-чипа, который был вживлен в руку исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайна" Джорджа Хелда. В процессе второй операции была удалена раковая опухоль.
Во время второй операции к сети 5G был подключен лапароскоп с камерой 4К. В ходе операции консилиум консультировал хирургов в режиме реального времени, а также следил за состоянием пациента.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.