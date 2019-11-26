Тур-презентацию в Google теперь может сделать любой желающий

Google Earth открыл опцию создания экскурсионных туров Voyager для всех желающих. Ранее эта функция была доступна только компаниям-профессионалам вроде BBC Earth.

В презентации можно задействовать изображения Street View, слайды с текстом, маркеры на карте и другие эффекты. Чтоб воспользоваться туром достаточно будет пройти по ведущей на него ссылке.

В качестве примеров Google показал маршрут по мотивам книги Шарон Крич "Две луны" и экскурсию по итальянским достопримечательностям Ренессанса.

Процесс работы автоматически сохраняется на Google Диске, так что дорабатывать свою экскурсию можно сколько угодно и с разных устройств.