Google Earth открыл опцию создания экскурсионных туров Voyager для всех желающих. Ранее эта функция была доступна только компаниям-профессионалам вроде BBC Earth.
В презентации можно задействовать изображения Street View, слайды с текстом, маркеры на карте и другие эффекты. Чтоб воспользоваться туром достаточно будет пройти по ведущей на него ссылке.
В качестве примеров Google показал маршрут по мотивам книги Шарон Крич "Две луны" и экскурсию по итальянским достопримечательностям Ренессанса.
Процесс работы автоматически сохраняется на Google Диске, так что дорабатывать свою экскурсию можно сколько угодно и с разных устройств.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.