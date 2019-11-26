Исчезающие сообщения стали доступны в WhatsApp

Автоматическое удаление сообщений появилось в мессенджере WhatsApp. Функция в тестовом режиме доступна в версии для Android.

Полноценно новая функция реализована в бета-версии 2.19.348 (ранее она была доступна частично под названием "Исчезающие сообщения").

Опцию можно сделать активной в собственных настройках или групповых настройках чата (там её смогут воспользоваться только администраторы). Доступны разные временные промежутки для "исчезновения" сообщений, от часа до года. Никаких уведомлений об удалении сообщения собеседники не будут получать.

Когда функция выйдет из "беты", пока неизвестно.

Аналогичная функция уже реализована в мессенджере Telegram. Напомним, недавно его создатель Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, который, по его мнении, плохо защищает персональные данные пользователей, и призвал удалять мессенджер.