Компания Facebook купила стартап CTRL-Labs по управлению компьютером силой мысли.
Об этом сообщает международное агентство новостей Bloomberg.
Сообщается, что сумма сделки составила порядка 1 миллиарда долларов.
Стартап разработал программное обеспечение, позволяющее управлять компьютером при помощи мозговых импульсов. Владельцы браслета с данным ПО, например, могут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры.
Для этого им необходимо лишь постучать пальцами по столу, имитируя процесс печати — браслет сам считает поступающие из мозга сигналы и выведет их на экран компьютера.
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