Facebook за $1 млрд купил стартап по управлению компьютером силой мысли

Компания Facebook купила стартап CTRL-Labs по управлению компьютером силой мысли.

Об этом сообщает международное агентство новостей Bloomberg.

Сообщается, что сумма сделки составила порядка 1 миллиарда долларов.

Стартап разработал программное обеспечение, позволяющее управлять компьютером при помощи мозговых импульсов. Владельцы браслета с данным ПО, например, могут печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры.

Для этого им необходимо лишь постучать пальцами по столу, имитируя процесс печати — браслет сам считает поступающие из мозга сигналы и выведет их на экран компьютера.