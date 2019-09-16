Ученые из Австралии выяснили, что тела умерших людей и животных могут перемещаться в пространстве при разложении.
Об этом, ссылаясь на публикацию в научном издании Science Alert, сообщает Lenta. Ru.
Австралийские исследователи в течение полутора лет снимали изображения трупов каждые полчаса. Изучив полученные фотоснимки, ученые обнаружили, что все это время трупы меняли свое положение.
Эксперты ожидали, что посмертные перемещения будут наблюдаться на самых ранних стадиях разложения. Но о том, что тела будут двигаться и спустя год после смерти, специалисты даже не думали.
Движение останков, предполагают ученые из Австралии, скорее всего связано с процессами мумификации и высыханием связок.
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