Астроном из США: полет на Марс реален, но мешают радиация и невесомость

В технологическом плане человечество давно готово отправить людей на Марс, но нерешенными остаются проблемы радиации и невесомости.

Об этом заявил американский ученый, автор множества книг об освоении космоса Род Пайл.

По словам специалиста из Соединенных Штатов Америки, мировое научное сообщество было готово отправить людей на Красную планету "десятилетия назад". Для этого, убежден Род Пайл, достаточно было бы лишь "политической воли" и "финансовой поддержки".

Главной проблемой, указал американский ученый, по-прежнему остаются невесомость и радиация.

В результате, например, воздействия невесомости, происходят, пояснил Род Пайл, не только изменения в зрении и костных тканях человека, но и в генетической структуре членов экипажа. Влияет невесомость, по словам эксперта, и на мозг — значительно снижаются когнитивные способности человека.

"Никто не хочет, чтобы посадку на Марсе пытались совершить астронавты с помутненным сознанием", — пошутил Род Пайл.

Ровно 50 лет назад, указал Пайл, во время первого полета астронавтов из NASA на Луну, людям повезло, что не было крупных выбросов солнечной радиации. Но они, предупреждает ученый, могут быть — и, если мировое научное сообщество хочет отправить людей в многомесячный полет к Марсу, стоит улучшить антирадиационную защиту участников этих миссий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы из Германии обнаружили две "максимально" похожие на Землю планеты.

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