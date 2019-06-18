Роскомнадзор составил правила маршрутизации российского сегмента Сети

На портале нормативно-правовых актов был опубликован законопроект, который регулирует маршрутизацию интернет-трафика российского сегмента Сети в случае отключения от глобальной паутины. Согласно документу, в случае угрозы целостности рунета Роскомнадзор должен взять на себя централизованное управление российским сегментом Сети.



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В первую очередь, регулятор предлагает осуществлять маршрутизацию интернет-трафика только через узлы связи, которые находятся на территории России. Исключением из правил является маршрутизация интернет-трафика в Калининградской области.