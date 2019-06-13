Модель Рогозина на "Жигулях" покорила ближний космос

Группа томских инженеров проекта "ToSky" запустила в космос миниатюрную модель ВАЗ-2107 весом 9 килограмм, за рулем которого находится фигурка главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



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Запуск модели "Жигулей" с главой "Роскосмоса" на борту происходил с помощью автоматического стратостата. Моделька Рогозина приземлилась в 150 километрах от места запуска, а вторая ступень продрейфовала 16 часов на высоте 18-20 километров, после чего приземлилась на расстоянии двух тысяч километров от места пуска.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала как миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск запустил в космос электрический автомобиль Tesla Roadster.

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