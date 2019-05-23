NASA предложило всем желающим отправить свое имя на Марс.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Так, указали в NASA, достаточно лишь заполнить регистрационную форму и указанное имя войдет в список, который позже попадет на борт аппарата "Марс-2020".
Имена нанесут на кремниевый чип с помощью электронного луча. Шрифт будет высотой в 0,000075 миллиметров - так, объясняют в NASA, на чип влезет как можно больше имен.
Также астронавты из США пообещали участникам акции сувенирный "посадочный талон", которые те смогут распечатать и оставить себе на память.
"Марс-2020" отправится к Красной планете в июле 2020 года. На Марс аппарат прибудет в феврале 2021 года.
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