В WhatsApp может появиться реклама

В WhatsApp в ближайшее время появится реклама.



В WhatsApp появились собственные стикеры / Новости от 26.10.2018 05:51

Об этом заявил бывший топ-менеджер Thenextweb Мэтт Наварр.

Специалист сообщил, что с 2020 года в статусах клиентов мессенджера появится реклама.

Компания Facebook, которой и принадлежит WhatsApp, никак не прокомментировала заявления Мэтта Наварра.