Египетские археологи обнаружили в древнем саркофаге восковую копию головы мумии

Египетские археологи открыли древний известняковый саркофаг, в котором находилась весьма необычная мумия.

Как сообщает крупнейшая египетская газета Ahram Online, саркофаг был найден исследователями около полутора лет назад в некрополе Туна-эль-Гебель в провинции Минья, примерно в 340 км к югу от Каира, столицы Египта.

В саркофаге, сообщают египетские средства массовой информации, была найдена мумия, которая принадлежала, вероятно, первосвященнику. Возраст мумии оценивается археологами примерно в 2500 лет.

Уникальность этому захоронению, сообщает египетская газета Ahram Online, придает другая находка. Так, рядом с мумией египетские ученые обнаружили "таинственную восковую голову".

Ученые считают, что это была точная копия головы усопшего. Черты лица "таинственной восковой головы" были вылеплены столь детально, что увидевший их человек, уверены египетские археологи, мог бы с легкостью узнать первосвященника в толпе незнакомых людей.

По словам специалистов, усопший был влиятельным, богатым и могущественным человеком. Хорошо сохранившаяся мумия, транслируют египетские средства массовой информации заявления археологов, была завернута в льняную ткань и украшена золотой фигурой, изображающей древнюю египетскую богиню Исиду.

Археологи открыли и еще два саркофага, находившихся в некрополе. В одном из них находилась мумия женщины, украшенная бусами, а в другой — мумия мужчины.

Раскопки в некрополе будут продолжены. По словам археологов, работы им там хватит еще на несколько десятилетий вперед.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетские ученые приступили к вскрытию крышки таинственного черного саркофага, найденного несколько недель назад в городе Александрия. По оценкам исследователей, загадочной находке около двух тысяч лет. Местные средства массовой информации же заявили, что саркофаг вскрывать не следовало, так как в нем запечатано "древнее зло", которое охраняло его тысячи лет до того момента, как саркофаг обнаружили.

Фото: flickr.com.

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